Luca Parmitano, partenza della Missione Beyond alle 18,28: «Un ultimo sguardo al mio pianeta» Diretta

Ultime fasi prima del lancio per l'astronauta italiano dell'Esa Luca Parmitano che partirà oggi, alle 18,28, dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan.



Luca Parmitano è seduto nella Soyuz in attesa che siano completati gli ultimi preparativi per il lancio. Nella base di Baikonur tutto sta procedendo come previsto, scrive l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) nel suo profilo Twitter. «L'equipaggio è ora seduto nella Soyuz, sulla rampa di lancio», informa l'Esa riferendosi ad AstroLuca e ai suoi due colleghi della missione Expedition 60: l'americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov. «Per trascorrere il tempo fino al lancio, durante il quale si effettuano i controlli, ascoltano della musica in cabina». E tra le canzoni selezionate da AstroLuca su Spotify «Should I Stay or Shoul I Go» dei Clash, «Livin'On The Edge

degli Aerosmith

Learning To Fly

dei Pink Floyd,

Luna

di Jovanotti,

Strawberry Fields Forever

dei Beatles e, naturalmente,

pace Oddity

di David Bowie.



«YouTube spia i bambini per la pubblicità»: in arrivo la multa milionaria



Con un tweet, AstroLuca ha annunciato che è stata realizzata anche la fase di «controllo finale della tenuta delle tute pressurizzate Sokol».«È un promemoria che quel che facciamo può essere pericoloso, ma ci terranno al sicuro e, per così dire, eleganti in rotta verso la #Iss» scrive Luca. «Quando chiudo la visiera del casco, cancello ogni altro pensiero dalla mente» aggiunge l'astronauta. Con un tweet,ha annunciato che è stata realizzata anche la fase di «controllo finale della tenuta delle tute pressurizzate Sokol».«È un promemoria che quel che facciamo può essere pericoloso, ma ci terranno al sicuro e, per così dire, eleganti in rotta verso la #Iss» scrive Luca. «Quando chiudo la visiera del casco, cancello ogni altro pensiero dalla mente» aggiunge l'astronauta.

Un ultimo sguardo al mio pianeta… è arrivato il momento di salire a bordo del nostro vettore! Prossima fermata - Stazione Spaziale Internazionale @Space_Station. Ci impiegheremo circa 6 ore per raggiungerla e attraccare. Ci vediamo nello #spazio, amici! #MissionBeyond — Luca Parmitano (@astro_luca) July 20, 2019

La prima fermata per Luca è stata all'edificio 254. «Il pensiero tende a tornare ai saluti scambiati poco fa, alle mie figlie, agli amici» ha scritto l'astronauta. «Emozioni, tante, ma positive - la mente è focalizzata. Il team è carico! #MissionBeyond» ha twittato. Accanto a Parmitano, a bordo della Soyuz, volano verso la Stazione Spaziale Internazionale anche il russo Alexandr Skvortsov e lo statunitense Andrew Morgan.

Sabato 20 Luglio 2019, 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«S