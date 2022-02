WindTre down, malfunzionamenti in tutta Italia: le segnalazioni durano da 24 ore

WindTre down in tutta Italia. Malfunzionamenti segnalati da molti abbonati italiani alla compagnia telefonica, da Nord a Sud in Italia, soprattutto in Sicilia e in Toscana. I problemi alla linea fissa proseguono dalla serata di lunedì 7 febbraio 2022.

Leggi anche > Addio mascherine all'aperto, ecco da quando: c'è l'ok di (quasi) tutti gli esperti. Ma De Luca proroga l'obbligo

Notevoli problemi sia nell'effettuare che nel ricevere telefonate, nell'invio dei messaggi e anche nella connessione a internet con il wifi. Su Twitter, in tantissimi (non senza ironia) hanno evidenziato il down e i problemi di connessione.

mi sa che wind tre è in down totale

non riesco a chiamare — Mari 🌙 in sessione (@xseawaves) February 7, 2022

Il malfunzionamento della rete WindTre sta riguardando molte regioni d'Italia, in particolare la Sicilia dove le segnalazioni sono centinaia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA