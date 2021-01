Tim down in tutta Italia, problemi alla rete fissa e lo smart working va in crisi. Cosa sta succedendo

Lunedì 4 gennaio, per molti il primo giorno lavorativo dopo la pausa natalizia, la rete Tim è down in molte zone d'Italia. Il disservizio è stato segnalato da Nord a Sud sui social con il consueto hashtag #Timdown. Le prime segnalazioni già durante la notte, ma è nelle prime ore del mattino che si sono moltiplicate, in coincidenza con l'inizio dell'orario di lavoro in smart working.

Il 2021 si apre all’insegna di un forte disservizio per migliaia, probabilmente milioni, che dalle prime ore dell’alba di oggi, lun 4 gen 2021, giorno lavorativo (e di smart working) per tanti, stanno segnalando problemi nella rete con il consueto hashtag #timdown. — mikis (@themikis) January 4, 2021

Al momento dall'operatore non arriva nessuna comunicazione sui motivi del problema. Come riportano molti utenti che hanno provato a contattare via social o tramite asistenza Tim, anche il sito di assistenza tecnica sarebbe offline.

Tim down da 4 ore e sito https://t.co/AEasV4uvkU in crash. Che meraviglia. #timdown pic.twitter.com/yXTNH7EZj0 — Fabio Marazzi (@fmaratz) January 4, 2021

