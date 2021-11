Informazione on line, classifica Comscore: i top 100. A ottobre crescita per i player di news e food

I top 100 informazione on line in Italia, la classifica di ottobre 2021 elaborata da Comscore per Primaonline. Il comparto delle News è stabile con quasi 40 milioni di visitatori unici, registra una crescita del 3% se paragonato a ottobre 2020, e dell’8% se confrontato con ottobre 2019). La reach sfiora il 97% della popolazione digitale italiana. Si nota una leggera crescita del tempo speso totale (+3% rispetto a settembre 2021).

Caltagirone Editore, con il Il Messaggero, il Mattino, Il Gazzettino, Leggo, il Corriere Adriatico, il Quotidiano di Puglia, risulta al secondo posto assoluto.

La categoria sport è stabile in termini di audience. Regista invece una flessione il tempo speso sui siti sportivi (- 6% vs settembre), ma si segnala che proprio settembre era stato un mese con un alto ingaggio del tempo medio per visitatore.

I siti di informazione sul mondo Travel sono in leggera crescita nel confronto mese su mese (+2%) e perdono invece sul tempo speso (-12% rispetto a settembre).

Torna la voglia di stare in tavola, come dimostra la crescita dei siti che si occupano di Food (+5% rispetto a ottobre). Si superano i 30 milioni di visitatori unici, in precedenza si erano sorpassati solo a dicembre grazie alle ricerche sulle preparazioni delle festività natalizie.

