Google Foto, dal 1 giugno niente più spazio per le foto illimitato e gratuito

Siamo nell'era del cloud. Dello spazio immateriale e ipoteticamente infinito, ma anche questo ha un prezzo. E Google ha annunciato la fine della gratuità dello spazio illimitato su Google Foto, annunciando che dal prossimo 1° giugno, superati i 15 giga, l'utente dovrà pagare.

Di fatto anche per una delle multinazionali tech più potenti al mondo, risulta impossibile mantenere gratuito un servizio, lanciato nel 2015, le cui dimensioni sono destinate a crescere nel tempo. Infatti, con l'aumentare della qualità fotografica degli smartphone e delle immagini salvate sul proprio device, si sono resi necessari cloud (ovvero i server che fungono da magazzino digitale) sempre più capienti, una spesa in più per ogni azienda che lavora con la tecnologia.

Leggi anche: Apple, come funziona e come guadagnare con il nuovo servizio di podcast

Google Foto, com'è noto permette il backup da qualsiasi dispositivo iOS e Android che organizza automaticamente, consentendo poi di eseguire la ricerca con parole chiave e luoghi. Ora la decisione, che non considera i giga occupati attualmente, ma fa partire il conteggio dal 1° giugno, costringe l'utente a fare i conti con lo spazio gratuito dei 15 gb, che tra l'altro rigurda anche l'archiviazione di Gmail e Google Drive.

Ma veniamo al dettaglio dei costi. Google One, la piattaforma dei servizi cloud, consente diverse opzioni di abbonamento: 1,99 euro al mese per il taglio da 100 gb, 2,99 euro per 200 gb e 9,99 euro per 2 tb. Ma attenzione, perché per chi non volesse pagare un nuovo abbonamento, ci sono delle alternative, anche se tutte pongono dei limiti di spazio oltre ai quali si paga: Dropbox offre 2 gb gratuiti per il salvataggio delle foto, Apple e Microsoft Drive fino a 5 gb gratuiti, Flickr consente l'upload di un migliaio di foto e Mega. L'unica alternativa di spazio illimitato, anche se non proprio gratuita, è Amazon Prime che a 36 euro l'anno offre una serie di servizi, tra cui lo spazio illimitato per le foto e 5 gb per i video.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA