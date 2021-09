Google festeggia 23 anni: perché c’è il tasto "Mi sento fortunato"? Tutte le curiosità

Buon compleanno Google! Che mondo sarebbe senza questo motore di ricerca che ha davvero cambiato il nostro modo di vivere Internet? Non vogliamo nemmeno pensarci. Oggi, 27 settembre, questo strumento festeggia il 27° compleanno, e questa è l’occasione giusta per svelare alcune curiosità che lo riguardano. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 20:30

