Black Friday, su Amazon è già boom di offerte: tutto quello che c'è da sapere

Lunedì 4 Novembre 2019, 19:59

Fino a pochi anni fa, ilriguardava solo i consumatori americani, che approfittavano della data fissata per tradizione dopo il Thanksgiving, la Festa del Ringraziamento, per comprare a prezzo scontato qualsiasi tipo di prodotto. Con la diffusione e la globalizzazione degli acquisti online, il Black Friday , è ormai sinonimo di sconti e offerte , da scovare nel mare infinito del web.Negli anni Sessanta i negozianti americani, per spingere i consumi natalizi proponevano prezzi ribassati fino all'80% ed il nome singolare deriverebbe (anche se ci sono fonti diverse al riguardo) dal libro dei conti che all’epoca veniva scritto dai commercianti, con l'inchiostro nero se il bilancio era in attivo, se cioè le vendite erano buone. Altri invece ne spiegano l'origine, in riferimento al traffico paralizzato dai cacciatori di sconti.Qualunque sia l'origine, oggi il termine Black Friday, è entrato nel linguaggio comune, superando i confini americani e dunque anche in Italia, la data viene fissata sul calendario dei nostri device digitali per ricordarci che quest'anno è il, il giorno giusto per risparmiare e fare un buon acquisto, magari in anticipo di qualche settimana per il Natale . Anche perché il lunedì successivo,, sarà un altro giorno di sconti, denominato, e dunque gli sconti saranno lungo tutto il week-end.Se di fatto, il Black Friday , cade il 29 novembre, sul web è utile tenere d'occhio i prezzi dei prodotti che intendiamo acquistare, almeno due settimane prima della data ufficiale, per cogliere promozioni o per tenere a mente l'andamento del prezzo di quello che intendiamo acquistare.Nella marea di offerte della rete, è sempre buona norma, affidarsi ai siti più affidabili e trasparenti nell'acquisto, non a caso, il sito di Amazon è da sempre quello più cliccato durante il periodo del Black Friday e non solo. Inoltre, a differenza dell’Amazon Prime Day, in cui le offerte si rivolgono ai clienti Prime , (quelli che sottoscrivono un abbonamento annuale che consente sconti sulla merce, l'azzeramento delle spese di trasporto e l'accesso al canale Amazon Prime Video Prime Music ), nel Black Friday Amazon tutti possono ottenere i saldi, a patto di avere un account Amazon. Durante il Black Friday gli sconti possono arrivare fino al 70%, ma bisogna essere rapidi perché le offerte sono a tempo e gli articoli migliori vanno a ruba velocemente.Durante il Black Friday 2019 le offerte saranno molte, ecco quattro tipologie di offerte tra cui destreggiarsi a caccia dello sconto migliore. Ci sono le offerte del giorno, valide per tutta la durata del Black Friday, quelle lampo, che durano poche ore su uno stock limitato, le offerte in vetrina, una lista presentata di volta in volta da Amazon, ed infine le anteprime Prime, cioè le offerte disponibili in anteprima per i clienti Amazon Prime.In attesa del 29 novembre, Amazon ha già realizzato una pagina dedidata con una serie di prodotti in offerta, che vengono aggiornati ogni cinque minuti. Per scoprire quali prodotti è possibile acquistare ad un prezzo conveniente, si può consultare questa pagina Ed ecco alcuni esempi di prodotti già in offerta su Amazon:Inoltre in previsione del Black Friday, Amazon offre l’opportunità di ottenere unogni 30€ spesi, acquistando i prodotti in questa pagina fino al 22 novembre . E la notizia positiva è che i buoni sconto accumulati potranno essere utilizzati anche durante il Black Friday e verranno applicati sul carrello della spesa acquistando i prodotti compatibili.