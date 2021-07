Wimbledon 2021. Domenica 11 luglio la finale Berrettini-Djokovic si può vedere anche in chiaro su TV8

È già conto alla rovescia per la finale di Wimbledon 2021. A trovarsi di fronte domenica 11 luglio alle ore 15 saranno il numero uno del ranking mondiale Novak Djokovic e Matteo Berrettini, primo italiano nella storia a raggiungere l'atto finale del torneo inglese sull'erba.

Il tennista romano, che nell'ultimo turno ha superato il polacco Hubert Hurkacz in quattro set (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) è diventato il terzo italiano di sempre a raggiungere una finale di uno Slam dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. E con questo risultato è già sicuro di salire al n°8 del ranking ATP. Qualora centrasse il successo, salirebbe addirittura al settimo posto. Di fronte però un vero campione, che in semifinale ha avuto la meglio per 7-6(3), 7-5, 7-5 del canadese Denis Shapovalov, ed è alla ricerca del suo sesto titolo sull'erba di Wimbledon. Ma soprattutto il serbo è a caccia non solo del ventesimo titolo nei quattro maggiori tornei mondiali ma anche del Grande Slam, impresa riuscita l'ultima volta nel 1969 a Rod Laver. Quel Laver che 61 anni fa fermò proprio il mito azzurro Pietrangeli in semifinale.

Proprio Laver qualche tempo fa, parlando della sfida tra Roger Federer e Novak Djokovic come tennista più forte di tutti i tempi aveva espresso parole al miele per il serbo: "Molte persone, compreso il sottoscritto, credono che il migliore di sempre sia Roger. Ma non sottovaluterei Djokovic. Il suo è un grande risultato, bisogna guardare la sua intera carriera. Bisogna assolutamente metterlo tra i grandissimi, ne ha pieno diritto. Io sono riuscito a fare il suo risultato sia da dilettante che da professionista. Non saprei quale dei due sia stato più difficile. Sono molto emozionato per Novak. Lui ama questo tipo di sfide in carriera. Si alimenta con questo, è difficile vederlo senza stimoli. È un giocatore unico, è fortissimo mentalmente. Essere indietro di un gioco o due al quinto set non è un problema per uno come lui: continuerà a combattere".

La partita tra Berrettini e Djokovic verrà trasmessa in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Inoltre sarà visibile in streaming sulle app Sky Go e Now Tv con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Ma non solo. Vista l'eccezionalità dell'evento, con la presenza in finale di un tennista italiano, Sky Sport ha scelto di aprire a tutti gli italiani le porte del Campo centrale con la diretta della finale anche in chiaro su TV8, per tifare tutti insieme l'azzurro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Luglio 2021, 15:33

