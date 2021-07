Berrettini leggendario, primo italiano finalista a Wimbledon. «Domenica porto la bandiera». Affronterà Djokovic o Shapovalov

Storica finale per Matteo Berrettini a Wimbledon, L'azzurro ha battuto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz ed è il primo tennista italiano a riuscirci nella storia ultrasecolare del torneo inglese. Sul campo centrale, si è sbarazzato dell'avversario in quattro set, col punteggio 6-3, 6-0, 6-7, 6-4. Domenica affronterà il vincitore dell'altra semifinale, fra il numero uno del mondo Novak Djokovic e Denis Shapovalov.

«Domenica sarà una grande giornata, spero che andrò ancora meglio: porto con me la bandiera dell'Italia, devo crederci». Sono le prime parole da finalista di Wimbledon Matteo Berrettini sullo storico campo centrale londinese.

Ancora Berrettini: «Non avrei mai nemmeno sognato una cosa del genere, perché è un sogno troppo grande e invece ci sono. E non ci sono altre parole. Non ho parole - ha detto a fine match - mi serviranno un paio d'ore per capire quello che è successo, ho giocato una grande partita, è arrivata la mia famiglia, c'è tutto quanto il team. Quando si gioca a questi livelli io cerco di essere al meglio dal punto di vista mentale, fisico, tattico, tecnico, pensavo di vincere il terzo set e l'ho perso, mi sono detto: bisogna reagire e la reazione è arrivata». Berrettini ha ricordato anche la sua prima partita sul campo centrale di Wimbledon, persa contro Federer. «Quella partita - ha detto - mi ha aiutato a tornare qui oggi. Adesso guarderò l'altra semifinale, ma ora ho bisogno di un giorno di riposo».

