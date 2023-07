Sinner a Wimbledon vola ai quarti di finale, battuto Galan in tre set: ora la sfida con Safiullin

Jannik Sinner vola ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista altoatesino ha battuto abbastanza agilmente il colombiano Galan in tre set con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-3. Eguagliato il miglior risultato in uno slam per l'italiano, che in carriera è arrivato ai quarti di finale di tutti i grandi tornei ma non è mai riuscito ad accedere alle semifinali. L'anno scorso sull'erba inglese si arrese a Novak Djokovic, poi trionfatore finale, quest'anno invece avrà una ghiotta occasione per qualificarsi alle semifinali. Sinner affronterà infatti il russo Roman Safiullin, numero 92 del mondo e alla prima presenza a Wimbledon, che a sorpresa ha battuto Denis Shapovalov, ma intanto può già festeggiare un record: mai nessun italiano era riuscito a raggiungere i quarti di finale per più di una volta.

La partita

Il set più duro per Jannik è stato il primo, quando nessuno dei due ha ceduto il servizio dell'avversario e con Sinner che sciupa sei palle break. Il tie break si apre con un clamoroso errore dell'arbitro a favore di Galan, ma Sinner è stato bravo, dopo qualche protesta, a non perdere la testa, e portare a casa il set 7-6.

The first Italian man in history to reach the quarter-finals at #Wimbledon on multiple occasions 🇮🇹@janniksin 👏 pic.twitter.com/458kT4Ts8o — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023

Il secondo parziale si è invece aperto con il colombiano che ruba subito la battuta e resiste al tentativo di controbreak di Sinner, che sciupa ancora quattro palle break.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA