Sinner-Rune, nel box del danese spunta "Mimmozzo", l'influencer che insulta Jannik sui social: «'Sto crucco secchione»

Sinner sfida Rune nei quarti di finale di Montecarlo. I due di nuovo uno contro l'altro, un anno dopo il match vinto nel Principato dal danese. Le ore precedenti al match sono state surriscaldate da una polemica sui social. Nel box di Rune, durante la partita contro Dimitrov, è stato avvistato "Mimmozzo", celebre sui social per il suo blog sulle scommesse tennistiche.

Recentemente aveva insultato il numero 2 del mondo con una storia social: «'Sto crucco, il classico secchione della classe, quello che non sbaglia mai nulla e va a dormire alle 21 e non fa niente di sbagliato», aveva scritto. Mimmozzo è un tifoso di Musetti, tanto che nei giorni precedenti aveva pubblicato un selfie insieme all'altro italiano.

Nel box di Holger Rune oggi c'è Mimmozzo, famoso su un instagram perché parla di scommesse sul tennis.



Il problema? Spesso nelle sue storie possiamo trovare pesanti insulti contro Jannik Sinner.



Did you know it @holgerrune2003 ?



🤬 pic.twitter.com/xuN6ZcuoKL