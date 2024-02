Sinner-Raonic (7-6, 1-1): il canadese si ritira, Jannik passa alle semifinali

Jannik Sinner stasera scende in campo per la terza volta consecutiva dopo l'esordio con Van de Zandschulp e Monfils. Dopo aver sconfitto i due tennisti, e conquistato 50 punti per la classifica Atp, ora l'altoatesino torna sulla terra battuta per i quarti di finale dell'Atp di Rotterdam dove sfida il canadese Milos Raonic. L'attuale numero 4 al mondo ha vinto il primo incontro senza troppe difficoltà e concedendo pochi game. 2 set a zero e pratica archiviata, mentre con Monfils ha dovuto cedere il secondo set vincendo poi 2-1.

