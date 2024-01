Sinner batte il russo Khachanov e vola ai quarti degli Australian Open. L'azzurro non ha ancora perso un set

di Redazione web

Jannik Sinner batte Karen Khachanov agli Australian Open e conquista i quarti di finale. Sinner si è imposto in tre set (6-4, 7-5, 6-3) in 2 ore e 34'. La marcia dell'azzurro prosegue senza ostacoli: è l'unico ad non aver perso nemmeno un set in quattro partite.

Adesso ai quarti Rublev o De Minaur

Sinner affronta ora il vincente della sfida tra il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 5, e l'australiano Alex de Minaur, numero 10 del seeding. All'orizzonte, in semifinale, il duello con Novak Djokovic. Il serbo, numero 1 del mondo, negli ottavi di finale travolge il francese Adrian Mannarino (6-0, 6-0, 6-3) e nei quarti se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 12, capace negli ottavi di sconfiggere il greco Stefano Tsitsipas, numero 7 del tabellone, per 7-6 (7-3), 5-7, 6-3, 6-3.

