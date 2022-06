Matteo Berrettini a un passo dal rientro da favola: la finale a Stoccarda contro Murray. Dove e quando vederla in Tv

Per coronare un rientro da favola, Matteo Berrettini dovrà battere anche Andy Murray. Dopo quasi tre mesi di stop per infortunio, il tennista romano conquista subito una finale, quella degli ATP di Stoccarda, torneo che gli regalò la sua prima grande gioia sull’erba nel 2019. E, adesso, è rimasto solo lo scozzese sul cammino di Berrettini per cercare di conquistare subito un titolo.

Nel 2019 quel trionfo fu il preambolo della sua ascesa ai vertici del tennis mondiale, oggi può rappresentare e sancire il suo ritorno ai massimi livelli dopo l’infortunio e la conseguente operazione alla mano destra che gli ha fatto saltare tutta la stagione sulla terra rossa.

LA FINALE

Dopo un cammino lungo e faticoso, Matteo Berrettini proverà a battere Murray, cosa già fatta in passato. Ma il redivivo Murray è un osso duro: il 35enne britannico ha vinto due dei suoi tre titoli Slam proprio sull’erba e dopo una miriade di problemi sta provando a riassaporare il gusto della vittoria. Ci sono tutti gli ingredienti per un’altra grande partita.

DOVE VEDERLA



La finale è in programma a partire dalle ore 15:00, ecco come vederla in tv: la diretta è disponibile su Sky Sport (canali 201 o 204) e in streaming su Sky Go, ma anche in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e in streaming sul sito dell’emittente SuperTennix.

