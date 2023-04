Internazionali di tennis al Foro Italico: al via senza Berrettini ma con tanti big

di Claudia Faggioni

Ci siamo. Gli Internazionali Bnl d’Italia di tennis a Roma spengono ottanta candeline e festeggiano con un’edizione stellare, la prima dopo l’upgrade a tre settimane - con tabelloni da 96 giocatori - e un importante restyling del Foro Italico. Si parte martedì 2 maggio con le prequalificazioni, mentre le qualificazioni si giocheranno l’8 e il 9 maggio, giorno in cui scatteranno anche i primi turni del torneo femminile. Il 10 maggio al via anche gli uomini, con finale in programma domenica 21 maggio.

Il torneo è stato presentato questa mattina nella caratteristica cornice dell’Accademia della Scherma del Foro Italico, alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, del Ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’Amministratore Delegato di Bnl Elena Goitini e del Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli.

“Siamo di fronte ad un traguardo storico, festeggiamo il passaggio a una categoria superiore, prima volta assoluta nella storia del nostro torneo” ha dichiarato il presidente Binaghi, che ha tenuto a ringraziare l’ex presidente del Coni Gianni Petrucci per questo importante obiettivo raggiunto: “senza di lui probabilmente gli Internazionali non esisterebbero più”. La previsione è superare le 300mila presenze e il primato di oltre 16 milioni di euro di incasso registrato nel 2022. “La nostra vera mission - ha poi aggiunto Binaghi - è quella della diffusione della pratica sportiva nel nostro Paese, anche per alzare le probabilità di trovare nuovi campioni”.

“La bellezza di questo torneo - sono invece le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi - è essere la punta più avanzata, insieme ad altre, di una strategia che ha fatto diventare questa Federazione leader, con una crescita lineare che non è affatto scontata: crescono i tesserati, migliorano le infrastrutture, cresce la qualità dei nostri giocatori e delle nostre giocatrici”.

“Gli Internazionali Bnl d'Italia sono un biglietto da visita straordinario non solo per il tennis, ma anche per tutta la città, che è fiera di ospitare questo evento” ha poi dichiarato il sindaco di Roma Gualtieri, mentre il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli ha presentato il nuovo look del Foro Italico: “Sarà più bello, più ricco, più verde e più sostenibile. La superficie sarà di 125mila metri quadri rispetto ai 90 dell’anno scorso. Ci siamo spinti in tutte le aree possibili per dare spazio a un torneo che è raddoppiato nei giorni e nei giocatori”.

Annunciati oggi anche i due luoghi suggestivi che ospiteranno il sorteggio dei tabelloni: il Colosseo e Piazza di Spagna: domenica 7 maggio il femminile al Parco del Colle Oppio, con vista sul magnifico Anfiteatro Flavio, mentre il giorno successivo, davanti alla scalinata di Trinità dei Monti, sarà svelato il tabellone maschile. “Abbiamo fatto riscoprire a Roma l’orgoglio di ospitare gli Internazionali di tennis, facendoli vivere in tutta la città e non solo al Foro Italico” sono le parole dell’Assessore allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. “Per questa edizione da record anche le iniziative di partecipazione e promozione nella città raddoppiano. Più tennis, più giorni di grande spettacolo, più spettatori dall’Italia e dall’estero e maggiori ricadute sull’economia turistica e sull’indotto di tutta la città”.

“Il sorteggio del tabellone femminile - ha poi aggiunto l’Assessore - si terrà nel suggestivo scenario del parco del Colle Oppio e quello maschile sarà uno spettacolo unico sulla scalinata di Trinità dei Monti, con la presenza dei tennisti e delle tenniste più rappresentativi che renderanno ancora più interessante per gli appassionati il momento che decide tutti i possibili incroci dei match. Abbiamo deciso di personalizzare con la comunicazione del torneo i ponti sul Tevere, le vie del centro e le iconiche palle da tennis monumentali amplificheranno l’immagine degli Internazionali in piazza di Spagna, via Veneto, piazza Mignanelli, largo dei Lombardi e piazza San Silvestro. Tutta la città sarà coinvolta con una comunicazione a 360 gradi nelle metro e in alcune stazioni, nelle radio, sui social istituzionali. Con le associazioni del centro storico e in collaborazione con la federazione Fitp e con Sport e Salute animeremo le vie del centro con musica e intrattenimento a tema per due serate, lunedì 8 e sabato 13 maggio. Un servizio di navette gratuito per gli spettatori collegherà il Foro Italico al centro. Sarà un grande evento di tennis - ha concluso Onorato - ma anche una straordinaria occasione di promozione turistica della città in chiave moderna, inclusiva e cosmopolita”.

Quanto al tennis giocato, attesi i top 10 delle classifiche Atp e Wta, compresi i campioni in carica Iga Swiatek e Novak Djokovic. Dopo l’annuncio di questa mattina del forfait di Matteo Berrettini, ancora infortunato, sono già nel main draw otto azzurri: Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini tra le donne, e Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato tra gli uomini. Le wild card per il torneo maschile sono state assegnate a Matteo Arnaldi, Fabio Fognini, Luca Nardi, Francesco Passaro e Giulio Zeppieri (a Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, Matteo Gigante e Francesco Maestrelli quelle per le qualificazioni), mentre quelle per il femminile andranno a Sara Errani, Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Camilla Rosatello, Matilde Paoletti, Diletta Cherubini e Lisa Pigato (e per le “quali” a Martina Colmegna, Angelica Moratelli, Anna Turati, Deborah Chiesa e Federica Urgesi).

