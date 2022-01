Troppo Nadal per Berrettini, l'azzurro eliminato in semifinale agli Australian Open

Decisamente troppo Nadal per Matteo Berrettini. Il tennista azzurro esce in semifinale agli Australian Open, sconfitto dallo spagnolo in quattro set 6-3, 6-3, 3-6, 6-3. Un match senza troppa storia in cui Matteo ha faticato ad entrare in partita, più per meriti di Nadal che per suoi demeriti. Si ferma dunque a un passo dalla finale l'avventura di Berrettini, che non riesce a ripetere l'impresa di Wimbledon in cui perse la finalissima con Djokovic.

