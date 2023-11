Atp Finals, Zverev rovina l'esordio di Alcaraz a suon di ace: «Sapevo di dover servire bene»

di Fabrizio Ponciroli

Al termine di una battaglia sportiva durata ben 2 ore e 31 minuti, Zverev si porta a casa il tanto atteso confronto con Alcaraz (6-7, 6-3, 6-4 i parziali del match). Il tedesco sfrutta al meglio i tanti errori gratuiti dello spagnolo e, soprattutto, fa male con il servizio (16 ace e 77% di palle in campo con la prima). Una sconfitta, quella di Alcaraz, che complica il suo percorso nelle ATP Finals 2023. Intanto l'evento torinese sta già segnando diversi record. La gara Sinner-Tsitsipas ha ottenuto il migliore ascolto per una match delle ATP Finals (settimo complessivo, 4,1% di share).

PRIMO SET

Grande avvio di Zverev che trova il break subito (2-1). Alcaraz reagisce con classe. Sul 3-3, lo spagnolo salva ben quattro palle break. Il fuoriclasse iberico alterna giocate di talento purissimo ad errori grossolani. Inevitabilmente si va al tie-break con Zverev molto efficace al servizio (il tedesco salva tre palle set). Alcaraz si esalta nel tie-break. Sale 4-2 e non si guarda più indietro: 7-3 e primo set incamerato.

SECONDO SET

Nel secondo parziale, ancora il tedesco più in palla nei primi scambi. Subito 2-0 per il due volte vincitore delle ATP Finals. Alcaraz continua a giocare ad intermittenza, non riuscendo a trovare la maniera di recuperare il break di svantaggio. Zverev è molto solido mentalmente e, alla fine, trascina il match al terzo set per la gioia dei presenti con un perentorio 6-3.

TERZO SET

Alcaraz cerca la giusta concentrazione ma Zverev continua a far male con la prima di servizio.

Zverev rovina quindi l'esordio di Alcaraz alle ATP Finals 2023 e conferma di voler provare a vincere nuovamente un torneo che conosce benissimo, avendolo già conquistato due volte (2018 e 2021) . «Sono felice di essere tornato qui. I fan qui sono incredibile. E' tutto così energetico. Per fortuna sono tornato. La partita? Sapevo di dover servire molto bene, contento di aver iniziato con una vittoria nel girone». Chissà che ne pensa Djokovic, premiato prima del match Alcaraz-Zverev con il trofeo di N.1 al mondo per l'anno 2023.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA