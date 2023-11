Sinner, esordio show alle Atp Finals: la borsa griffata Gucci non sfugge ai fan FOTO

di Marta Goggi

Jannik Sinner ha giocato a Torino nell' ATP Finals, dove è uscito vittorioso. Attualmente il tennista occupa il quarto posto nella graduatoria mondiale, preceduto da Djokovic, Alcaraz e Medvedev. Ai fan non è sfuggito il dettaglio che ha reso Sinner elegantissimo nel suo ingresso in campo: il borsone creato in esclusiva per lui da Gucci.

Il borsone Gucci

La borsa è stata realizzata in esclusiva per Sinner e non è in vendita. Il nuovo borsone rende omaggio ai colori ufficiali delle Nitto ATP Finals, che dal 2021 si svolgono a Torino, e presenta finiture e dettagli di colore azzurro. Realizzato in una variante blu del classico e morbido tessuto GG Supreme, il borsone sfoggia il nome del Brand Ambassador ricamato sul nastro Web, in una variante nero-blu-nero.

Le altre esclusive

Prima di questa creazione, erano già state realizzate in esclusiva per Jannik Sinner altre due borse. Il primo presentava l'emblematico monogramma GG e l'iconico nastro Web, a rappresentare il connubio armonioso tra sport e moda.

