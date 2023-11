Atp Finals, impresa di Jannik Sinner: sconfitto re Djokovic. «Ho vinto insieme al pubblico»

di Fabrizio Ponciroli

Al termine di una gara durissima, durata ben tre ore e nove minuti, Jannik Sinner riesce a battere il numero uno del mondo Djokovic (7-5, 6-7, 7-6). Una vittoria prestigiosa ma che, purtroppo, non gli regala la matematica certezza di un posto in semifinale. Sarà decisiva la sfida di giovedì con Rune o, magari, un favore di Djokovic contro Hurkacz. Resta la grandissima prestazione dell'altoatesino che, trascinato dal pubblico dell'Alpitour, riesce nell'impresa di mandare al tappeto un Djokovic piuttosto nervoso.

Nel primo set, Sinner parte un po’ timido ma resta in partita con l’eccellente servizio. Sul 5-5, 40-0 Djokovic perde la sua proverbiale sicurezza e lascia il game a Sinner. L’azzurro serve per il set e si dimostra glaciale: 7-5. Nel secondo parziale, stesso copione iniziale. Nessuno concede nulla, l'equilibrio regna sovrano tra i due. Si arriva sul 6-6 e conseguente tie-break. Sinner sbaglia due colpi piuttosto semplici per uno del suo livello e il serbo riesce così a portarsi a casa il set per 7-5.

Sinner, nel post match, è decisamente soddisfatto: «Non esiste posto migliore dove battere il numero uno al mondo. Era come con Medvedev che non riuscivo mai a battere. Qui sono riuscito a giocare i punti importanti nel modo migliore. Ero un po' teso dopo aver perso il secondo set ma con voi (pubblico, ndr) abbiamo vinto insieme. E' stata una partita molto tattica».

Nell’ultimo turno della fase a gruppi, Sinner si giocherà la qualificazione alle semifinali con Rune che, di fatto, si è riposato nella sfida con Tsitsipas. Il greco, dopo soli tre game, ha alzato bandiera bianca per un problema alla schiena mandando su tutte le furie il pubblico presente. «Ci ho provato, ma in campo mi sentivo malissimo e non ha funzionato nulla. Mi spiace non aver lasciato il posto ad altri», le parole del greco che si è poi ufficialmente ritirato dal torneo, lasciando il suo posto a Hurkacz che si scontrerà con Djokovic partendo dallo 0-2 ereditato da Tsitsipas. Oggi in campo il gruppo rosso con i match Alcaraz-Rublev e Medvedev-Zverev.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 00:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA