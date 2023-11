Atp Finals 2023, ecco i gironi: Sinner con Djokovic. Dove vedere tutte le partite dei migliori otto tennisti del mondo

di Fabrizio Ponciroli

Al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino ha preso ufficialmente il via, con la conferenza stampa di presentazione e la cerimonia del sorteggio, l'edizione 2023 delle Atp Finals. I migliori otto tennisti al mondo sono attesi al PalaAlpitour di Torino dove, dal 12 al 19 novembre, si sfideranno per scoprire chi si porterà a casa il titolo di campione delle ATP Finals.

I due gironi delle ATP Finals 2023

Il sorteggio ha delineato i due seguenti gruppi

GRUPPO A (verde): Djokovic, Sinner, Tsitsipas, Rune

GRUPPO B (rosso): Alcaraz, Medvedev, Rublev, Zverev

Djokovic, favorito numero 1, cerca il settimo successo alle ATP Finals. Se dovesse farcela, diventerebbe il tennista con più successi al Masters, staccando Federer, fermo a sei trionfi.

Soddisfatto Binaghi, presidente Federtennis: «Oggi è un giorno di festa per tutti. Potremmo raggiungere il sold out in tutte le 15 sessioni di gioco. Siamo a 96,7% di biglietti venduti. Il 40,2% all'estero, nessuno in Arabia Saudita».

Dove seguire le ATP Finals 2023

Tutte le sfide delle ATP Finals 2023 (singolare e doppio) saranno trasmesse su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e, in streaming, su NOW.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 16:12

