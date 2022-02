Pechino 2022: il programma e gli italiani in gara giovedì 10 febbraio

Dopo la delusione del mercoledì, l'Italia a Pechino 2022 punta decisamente a riprendere il "ritmo medaglie". Giovedì 10 febbraio sono diverse le frecce azzurre pronte a stupire. A partire da Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari, impegnati nello skeleton, così come Daniel Grassl e Matteo Rizzo, che saranno invece in pista per il programma libero del pattinaggio di figura.

Nello sci alpino, le speranze nella combinata sono tutte riposte in Christof Innerhofer, che dopo le delusioni patite in SuperG e discesa spera nel riscatto. Riprende il curling dopo la sbornia dell'oro nel team misto, con la squadra maschile, che vede ancora protagonista Amos Mosaner. Occhio poi alle chance nello snowboard con Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Filippo Ferrari.

IL PROGRAMMA

02.00 - FREESTYLE: finale 1 aerials gara a squadre mista

02.05 - CURLING: sessione 1 round robin donne (Gran Bretagna-Svizzera, Danimarca-Cina, Svezia-Giappone, ROC-USA)

02.30 - SNOWBOARD: prima manche finale halfpipe donne

02.30 - SKELETON: prima manche uomini - Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

02.38 - PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero singolo uomini - Daniel Grassl, Matteo Rizzo

02.50 - FREESTYLE: finale 2 aerials gara a squadre mista

02.57 - SNOWBOARD: seconda manche finale halfpipe donne

03.24 - SNOWBOARD: terza manche finale halfpipe donne

03.30 - SCI ALPINO: combinata alpina uomini, manche di discesa - Christof Innerhofer

04.00 - SKELETON: seconda manche uomini - Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

04.15 - SNOWBOARD: seeding run 1 snowboardcross uomini - Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

05.10 - SNOWBOARD: seeding run 2 snowboardcross uomini - Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

05.10 - HOCKEY SUL GHIACCIO: Svezia-Lettonia, girone C uomini

07.00 - SNOWBOARD: ottavi di finale snowboardcross uomini - Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

07.05 - CURLING: sessione 2 round robin uomini (USA-Svezia, Norvegia-Canada, Cina-ROC, Gran Bretagna-Italia) - Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner

07.15 - SCI ALPINO: combinata alpina uomini, manche di slalom - Christof Innerhofer

07.37 - SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross uomini - Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

07.55 - BOB: prove 1 e 2 bob a 2 uomini - Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

07.58 - SNOWBOARD: semifinali snowboardcross uomini - Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

08.00 - SCI DI FONDO: 10 km tecnica classica donne (partenza ad intervalli) - Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

08.15 - SNOWBOARD: small final snowboardcross uomini, a seguire la big final

09.40 - HOCKEY SUL GHIACCIO: Finlandia-Slovacchia, girone C uomini

10.55 - BOB: prove 1 e 2 monobob donne - Giada Andreutti

13.00 - SPEED SKATING: 5000 metri donne - Francesca Lollobrigida

13.05 - CURLING: sessione 2 round robin donne (Canada-Corea del Sud, Svezia-Gran Bretagna, USA-Danimarca, Cina-Svizzera)

14.10 - HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-Cina, girone A uomini

14.10 - HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-Germania, girone A uomini

14.30 - SLITTINO: Team Relay - Italia (composizione da definire)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 09:39

