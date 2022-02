Olimpiadi Pechino, l'atleta russa in isolamento per Covid: «Questo è il cibo che mangio, piango ogni giorno»

La rigidità delle regole alle Olimpiadi invernali in Cina è sotto accusa. Stanno facendo discutere le immagini condivise dagli atleti risultati positivi al Covid e in isolamento. Sportivi in lacrime che denunciano le condizioni in cui sarebbero costretti a vivere e il cibo scadente che sarebbero costretti a mangiare. Valeria Vasnetsova, 24enne biatleta russa, ha mostrato sui social un pasto.

Vasnetsova non avrebbe gradito l’hotel in cui ha trascorso il periodo di isolamento e ha pubblicato una foto che mostra quello che ha mangiato per tre volte al giorno per tre giorni. E non è l'unica a lamentarsi. Il Daily Mail, che ha raccolto le testimonianze, parla di "Gulag olimpici". Natalia Maliszewska, pattinatrice polacca, ha raccontato di aver vissuto nel terrore a causa dei continui tamponi. Attualmente sembra ci siano 387 persone in isolamento tra atleti, membri delle squadre e la stampa.

Russian biathlete Valeria Vasnetsova posted a photo of one of the unappetizing meals at Beijing Games on Instagram, showing plain pasta, some potatoes, charred meat, and no vegetables.



She claims the same meal was served for “breakfast, lunch and dinner for five days already.” pic.twitter.com/T9rCF7tUbM — Byron Wan (@Byron_Wan) February 6, 2022

Secondo il regolamento, le persone possono terminare la quarantena solo dopo essere risultate negative a due test molecolari effettuati a 24 ore di distanza. Jukka Jalonen, capo della squadra finlandese di hockey su ghiaccio, ha dichiarato che la Cina sta violando i diritti umani di uno dei suoi fuoriclasse tenuto in isolamento. I tamponi possono restare positivi a lungo, ma le persone non sono più pericolose dopo il tempo necessario.

La campionessa di biathlon russa Valeria Vasnetsova si è soffermata sul cibo e in una delle sue storie di Instagram ha pubblicato un'immagine del pranzo. Ci sono pasta, salsa, maccheroni, patate e carne: «Mi fa male lo stomaco, sono molto pallida e ho grandi occhiaie intorno agli occhi. Voglio che finisca. Piango ogni giorno. Sono molto stanca». Le lamentele avrebbero sortito qualche effetto migliorando il cibo consegnato, ma Aleksandr Tichonov, dirigente sportivo, politico ed ex biatleta russo che gareggiò per l'Unione Sovietica, è duro con la giovane: «Taglierei la lingua a Vasnetsova per le sue lamentele .Alle Olimpiadi del 1980 vivevamo negli Stati Uniti come se fosse una prigione e nessuno si lamentava. Sconvolge la squadra con le sue lamentele! Devi risolvere questo problema con loro e non lamentarti su internet».

