Claudio Amendola: «Altro che bocce sul ghiaccio: girai 'La mossa del pinguino' e scoprii che il curling è uno sport duro»

«Una medaglia anche nostra? Non scherziamo, il merito è tutto di Stefania e Amos. Speriamo di poterli salutare e abbracciare presto». Claudio Amendola, regista del film “La mossa del pinguino”, è felice per l’impresa degli azzurri del curling alle Olimpiadi, ma non ne fa una questione di vanto personale. Anche se il suo film del 2013, sul tema, è stato lungimirante.

Come nacque “La mossa del pinguino”?

«Io ed Edoardo Leo adattammo una sceneggiatura che alcuni ragazzi ci fecero leggere. Ci piaceva l’idea di puntare sul nostro amore per gli sport più piccoli, quelli che non ottengono mai visibilità».

Ora però l’ha ottenuta...

«Sì, ma sappiamo come succede in questi casi, come per il judo o per la scherma, tra tre giorni non se ne parlerà più».

Che cosa le piace di queste discipline minori?

«Il fatto che richiedono serietà, impegno, rinunce. E portano alla luce belle storie, come quella di questi ragazzi che vanno in Cina e fanno un’impresa».

Qual è il segreto per riuscire nel curling?

«Richiede equilibrio, testa e fisico. È uno sport cerebrale, in cui conta la strategia. Sul set ci siamo fatti guidare da un coach».

Ed è anche più faticoso di quanto sembri...

«Altroché! Far partire quello stone di granito che pesa 18 chili è dura: non è certo “bocce sul ghiaccio”, come dicevamo nel film».

In Italia già 400 persone lo praticano: tanti o pochi?

«Pochissimi. Ma all’epoca del film saranno stati 40».

Da tifoso della Roma, a volte le viene voglia di dimenticare le delusioni e darsi al curling?

«La Roma è una passione, non si può rinunciare a seguirla. Ma se si ama davvero lo sport, ha più senso amare il curling di questo calcio».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA