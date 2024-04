Danilo Petrucci, incidente choc in motocross: «Tra le cadute più spaventose della mia vita». Mandibola e ossa rotte, come sta

di Redazione Web

Dopo Andrea Dovizioso, un altro incidente in motocross per un pilota italiano. Danilo Petrucci è stato protagonista di una rovinosa caduta in allenamento sulla pista maceratese di Cingoli giovedì pomeriggio. Il pilota è stato soccorso e trasportato in ospedale con alcune fratture, ma è rimasto sempre cosciente. A informare sulle sue condizioni è stato lo stesso centauro che guida la Ducati del Barni Spark Racing Team nel Mondiale Superbike.

Ieri durante un allenamento di motocross ho perso il controllo della moto prima di un salto . È stata una delle cadute più spaventose della mia vita. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre varie lacerazioni cutanee. pic.twitter.com/qXsKNg0qc6 — Danilo Petrucci (@Petrux9) April 12, 2024

Come sta Danilo Petrucci

«Ieri durante un allenamento di motocross ho perso il controllo della moto prima di un salto. È stata una delle cadute più spaventose della mia vita. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre varie lacerazioni cutanee», ha scritto sui social Petrucci.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 08:50

