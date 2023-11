Francesco Oppini: «Juve corsara a Firenze e la porta resta inviolata per la sesta partita consecutiva. Non siamo belli, ma efficaci»

di Francesco Oppini

Nella serata in cui ognuno/a di noi dovrebbe rivolgere un pensiero di solidarietà alla Toscana e a tutti i momenti difficili che sta passando questa splendida regione, a Firenze la partita la conduce soprattutto la Fiorentina, ma vince la Juventus. Una vittoria pesantissima quella dei bianconeri in trasferta questa sera, e non solo perché questo risultato permette alla squadra di rimanere aggrappati alla scia nerazzurra sponda interista con solo due punti di distacco, ma allo stesso tempo concede di cacciare, almeno momentaneamente, Milan, Napoli, Atalanta e compagnia bella a 4 punti di distanza almeno.

Bella e rara la giocata vincente della squadra di Torino che va in vantaggio prestissimo con il primo goal in bianconero di Fabio Miretti a seguito di una bellissima azione corale di ripartenza. Trovato poi il vantaggio, la Juventus gestisce la gara attendendo le giocate viola (costanti ma quasi mai efficaci) e tiene inviolata la porta per la sesta, e dico “SESTA”, partita consecutiva. Non siamo belli, ma efficaci e la lotta Champions adesso entra nel vivo più che mai.

