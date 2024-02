Inter-Juventus, Oppini: «Gatti e Vlahovic, errori decisivi. Ma il campionato non è finito»

di Francesco Oppini

Il derby d’Italia lo vince l’Inter per 1-0, ma il gol, anzi, l’autogol lo segna Federico Gatti, purtroppo. Al contrario della partita d’andata (finita 1-1), il match di ritorno è un vero e proprio spot per il calcio italiano, evidentemente non per caso, dato che Inter e Juventus (rispettivamente prima e seconda a 4 punti di distanza) sono ad oggi le prime due delle classe in serie A.

Primo tempo di marca nerazzurra, con il vantaggio decisivo siglato per l’appunto da Gatti che per anticipare Thuram, sbaglia e di petto sorprende portiere e squadra mettendo il pallone nella propria porta. Secondo tempo più vivace con una Juventus che reagisce e tiene di più il pallino del gioco ma le occasioni fioccano da entrambe le parti e il risultato, ahimè non cambia più.

La vecchia signora finisce a -4 punti in classifica, cosa tra l’altro già vista più volte in stagione, ma se questo stasera succede non è solo per la forza dell’avversario (cosa comunque palese per forza della rosa), ma anche perché Gatti in un verso e Vlahovic nell’altro, sbagliano in un paio di occasioni che purtroppo per noi juventini indirizzano il risultato finale.

