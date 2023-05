Razzismo contro Vlahovic, non se ne può più. Gravina grazierà anche lui dall'ammonizione come Lukaku?

di Francesco Oppini

Juventus: beata gioventù! Uno 0-2 a Bergamo siglato e messo sotto chiave da Vlahovic che risponde con una gran rete nel finale ai cori razzisti di alcuni tifosi bergamaschi nei confronti del giocatore serbo. Su un campo difficilissimo come quello di Bergamo, con un Atalanta in forma (dati gli ultimi risultati), dopo un primo tempo bianconero sterile e brutto, Iling Jr. prende in mano la situazione e porta la Juventus in vantaggio grande ad una grandissima giocata personale.

Atalanta-Juve, cori razzisti a Vlahovic: lui segna e li zittisce. Gasperini: «È solo maleducazione»

Ma come già accennato in precedenza c’è un ma, ancora una volta purtroppo di cronaca: i cori razzisti nei confronti del giocatore Juventino Dusan Vlahovic. A distanza di poche settimane da quanto purtroppo accaduto a Torino e non solo siamo ancora costretti a parlare di cose di questo genere e sinceramente non se ne può più.



Resta adesso da capire, se Gravina e la FIGC, applicheranno o meno la stessa grazia concessa a Lukaku in merito al giallo preso per aver messo a zittire ai tempi i tifosi protagonisti di quei beceri cori a Torino dato che anche al giocatore serbo della squadra di Allegri è successa la stessa identica cosa: goal e giallo per aver zittito la curva Atalantina.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Maggio 2023, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA