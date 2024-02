Christian Horner indagato da Red Bull: terremoto in Formula 1. «Inchiesta interna, denunciato da un dipendente»

di Redazione web

Terremoto in Formula 1. Red Bull, il team campione del mondo con Max Verstappen, ha aperto un'indagine interna sul capo squadra Christian Horner, uno degli uomini più importanti e influenti del circus.

A riportare la notizia è stato per primo il portale tedesco F1Insider. Red Bull ha confermato e commentato così: «Dopo essere venuta a conoscenza delle recenti accuse, la società ha avviato un’indagine indipendente. L’indagine è già in corso ed è condotta da un legale esterno specializzato. La Società prende queste questioni estremamente sul serio e l’indagine sarà completata non appena possibile. Sarebbe inappropriato commentare ulteriormente in questo momento».

Ad accusare il manager della Red Bull sarebbe stato un dipendente del team.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA