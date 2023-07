GP di Gran Bretagna, le pagelle: Verstappen noioso dominatore. La McLaren è uno spettacolo, così come Albon. Ennesimo flop Ferrari

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del gran premio di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale 2023 di F1. A Silverstone vince il solito Max Verstappen con l'astronave Red Bull, dietro l'olandese si piazzano la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton.



VERSTAPPEN – voto 9: Non ci sono più aggettivi per definire lui e l'astronave assemblata da Adrian Newey. Un fulmine nel cielo nuvoloso del Northamptonshire. ACCECANTE



MCLAREN – voto 8: Al di là del risultato finale, il team di Woking è in grande ascesa. Aggiornamenti alla vettura, piloti performanti e, soprattutto, poche chiacchiere sono i golosi ingredienti di questa favoletta. RINATA



ALBON – voto 7.5: Probabilmente la sua migliore prestazione in carriera. Mette in campo una straordinaria forza d'animo e una splendida lucidità nei momenti clou. Come il sorpasso alle due Ferrari, nell'ultimo segmento del gran premio. ECCITANTE



HAMILTON – voto 7: Il vecchio leone torna a ruggire sulla pista di casa, davanti a un pubblico in adorazione e offuscando un pochino il pomeriggio di tutti i suoi rampanti connazionali. SMANIOSO



PÉREZ – voto 5.5: Per chi non lo sapesse, a scanso di equivoci, siede sulla stessa vettura di Max Verstappen. Inaccettabili, perciò, il consueto disastro in qualifica e l'ennesima gara a rincorrere. CHI HA IL PANE...



SAINZ JR. & LECLERC – voto 5: Non brillano, così come tutta la Ferrari. Sette giorni dopo la bella prestazione austriaca, i piloti non possono che tornare a leccarsi le ferite e interrogarsi, ancora una volta, sulla mediocrità della SF-23. FRASTORNATI



BOTTAS – voto 4.5: Difficoltà di guida e problemi tecnici, gli consegnano un weekend alquanto complicato. Lui, però, sembra aver perso un po' di smalto e fame di sorprendere. APPASSITO



MAGNUSSEN – voto 4: Male, malissimo. Come ultimamente sempre più spesso gli accade. Ha difficoltà a domare la sua Haas e si ritrova, sempre più spesso, ad annaspare nei bassifondi della classifica. Quando non è costretto a ritirarsi. INTANGIBILE

