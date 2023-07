GP d'Austria, le pagelle: Verstappen famelico e inarrivabile, Ferrari competitive. Ma la Direzione Gara rovina lo spettacolo

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del gran premio d'Austria, nona prova del Mondiale 2023 di F1. Allo Spielberg, nel circuito di casa per la Red Bull, s'impone il solito Max Verstappen. Dietro di lui, sul podio stiriano, Charles Leclerc e Sergio Pérez.



VERSTAPPEN – voto 9: Pole position, vittoria nella Sprint Race, trionfo in gara, giro veloce e successo numero 7 in stagione. Non servono commenti, ma soltanto applausi. FAMELICO



SAINZ JR. – voto 7.5: Veloce e aggressivo, in Stiria vive uno dei suoi migliori weekend della stagione. Il tentativo di difesa su Pérez, negli ultimi giri, pur non andando a buon fine, è pressoché straordinaria. TOSTO



LECLERC – voto 7: Giornata sostanzialmente tranquilla e priva di grosse preoccupazioni. Utile, soprattutto, per ritornare a respirare l'aria "fresca" del podio. REGOLARE



NORRIS – voto 6.5: Si inserisce tra i migliori e non sfigura. Sfrutta al meglio gli aggiornamenti sulla sua McLaren e si regala un pomeriggio non scontato. IMBUCATO



PÉREZ – voto 6: Probabilmente il peggiore tra i migliori. Con tutto quel ben di Dio sotto il sedere, ancora una volta non riesce a lottare per andare in Paradiso. FIACCO



RUSSELL – voto 5.5: Impantanato quasi a metà classifica, non basta la voglia di fare e la classe purissima di cui è dotato. Poteva, e doveva, fare meglio. FRENATO



TSUNODA – voto 4.5: Non bene in qualifica, malissimo in partenza. Periodo non particolarmente brillante, ma abbastanza in linea con le recenti prestazioni. Serve una rapido risveglio. KAMIKAZE



HULKENBERG – voto 4: Non carbura e non riesce a risalire dai bassifondi della calssifica. Stavolta, infatti, non basta la sua proverbiale forza di volontà: out dopo una manciata di giri per problemi al motore. INCASTRATO



DIREZIONE GARA – voto 2: Le continue penalità legate alla violazione del "track limit" (oltrepassare i limiti della pista stabiliti dalla gestione gara) oltre ad apparire esagerate, rovinano lo spettacolo. Già abbastanza scarso nella F1 attuale. BACCHETTONA

