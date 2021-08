GP Belgio F1, la diretta: è stato deciso di non considerare le ore 18 come termine ultimo, c'è intenzione di far disputare la gara

Nel frattempo la Red Bull di Perez è stata riparata e il pilota messicano potrà partecipare alla corsa

La FIA ha deciso di non considerare le ore 18 come termine ultimo. Una soluzione logica. C'è quindi l'intenzione di attendere un meteo migliore e poi far partire la gara, con un numero di giri inferiore. Del resto nel nord Europa fa buio più tardi rispetto all'Italia...

Ancora non si sa cosa verrà deciso dalla direzione gara, dai team, dalla F1 tutta. La pioggia è sempre presente e alle 18 manca poco più di un'ora

Un altro problema riguarda il tempo limite delle 3 ore, il conto alla rovescia è iniziato alle 15, che non permetterebbe di superare le 18. Anche perché la visibilità diverrebbe piuttosto scarsa

Nasce dunque l'ipotesi di far svolgere la gara domani, lunedì. La cosa sarebbe fattibile in quanto la F1 già venerdì tornerà in pista a Zandvoort, nella vicina Olanda. Quindi tutti si sposteranno in auto e non ci sarebbero prenotazioni di aerei da cancellare.

Per Toto Wolff, team principal Mercedes, la pioggia aumenterà di intensità verso le 16.30, anziché diminuire come sosteneva Brown della McLaren

Nel box Red Bull si continua a lavorare duramente sulla vettura di Perez danneggiata. Si spera di permettergli di partecipare alla gara

Zak Brown, team principal McLaren, informa che almeno fino alle 16.30 non si correrà per la forte pioggia. Che dovrebbe diminuire tra mezzora. Il team principal della Haas, Gunther Steiner, non esclude di poter far disputare la corsa domani, lunedì. Sarebbe la prima volta nella storia della F1.

Intanto la Red Bull di Perez (uscito danneggiando la sospensione anteriore destra mentre andava a schierarsi sullo schieramento di partenza) è arrivata nel paddock sul carro attrezzi e Christian Horner sta chiedendo se il pilota messicano potrà partecipare alla corsa. I meccanici intanto sono al lavoro

La pioggia sta cadendo sempre con grande intensità. Per ora nessuna notizia riguardante l'orario in cui potrà partire il Gran Premio

La direzione gara espone la bandiera rossa, per ora ci si ferma, tutti ai box

Verstappen comunica che si può partire, tutti gli altri piloti dicono che la situazione è pericolosa.

Visibilità scarsa, aquaplaning, questo comunicano i piloti mentre stanno facendo il primo giro dietro la SC

Nuvole d'acqua sollevate dalle vetture. Verstappen si lamenta che la safety-car solleva troppa acqua...

Tolte le coperture che riscaldano le gomme, i 19 piloti F1 si muovono dietro la safety-car. Manca Perez che ha picchiato durante il giro pre griglia e non partirà

La partenza avverrà in regime di safety-car

Piove forte in questo momento a Spa, partenza rimandata alle 15.25

Subito un colpo di scena a Spa. Sergio Perez nel giro pre griglia è andato a sbattere e non parteciperà alla gara. Un brutto modo per festeggiare la conferma in casa Red Bull per il 2022

Sarà la sfida delle sfide quella che andrà in scena tra pochi minuti sul bellissimo circuito di Spa, in Belgio, senza dubbio il più affascinante dell'intero campionato del mondo di F1. Il meteo da queste parti non lascia scampo e anche mentre scriviamo sta piovendo. La qualifica di sabato, con pista bagnatissima, ha messo in luce un grande Max Verstappen che in condizioni difficilissime ha strappato la pole al volante della sua Red Bull-Honda. L'olandese è secondo nella classifica generale a 8 punti di distacco dal leader Lewis Hamilton, che in qualifica ieri ha colto il terzo tempo. Non certo quello che il sette volte campione del mondo si aspettava.

Ma la sua Mercedes ha tutte le carte in regola per andare all'attacco di Verstappen il quale sarà spinto dal pubblico olandese, che nella vicina Spa interviene sempre in massa per sostenere il beniamino nazionale. In mezzo a questi due giganti della F1, si è inserito con grande sorpresa, ma enorme merito, George Russell con una certamente non competitiva Williams-Mercedes. La prestazione del giovane pilota inglese, che nel 2022 sarà il compagno di Hamilton in Mercedes (manca solo l'annuncio), è stata superlativa, una prestazione di altri tempi ottenuta sotto la pioggia sul circuito più complicato.

La seconda posizione di Russell è qualcosa che rimarrà nella storia della F1. Ma attenzione anche alla McLaren-Mercedes, velocissima per tutto il fine settimana, quarta con Daniel Ricciardo. Il suo compagno Lando Norris, protagonista di un brutto incidente nel Q3, scatterà 14esimo, penalizzato anche di 5 posizioni per la sostituzione del cambio. Sarà una gara avvincente quella che scatterà tra poco e di sicuro non mancheranno le sorprese.

