Formula E a Roma: il programma della gara, ecco quali strade saranno chiuse e fino a quando

Il quartiere Eur di Roma ospita la quinta edizione dell'ePrix, Formula E. La Formula E è una competizione automobilistica ideata dalla FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile) con l'intento di promuovere la mobilità elettrica e che negli ultimi anni sta riscuotendo un successo a livello planetario. E dopo due edizioni nella Capitale, ecco arrivare il terzo weekend di corse per le strade di Roma. Un vanto e un onore che, però, porterà alcuni disagi ai cittadini...

L’edizione di quest'anno passa anche dalla nostra Capitale. Si parla in particolare del circuito dell'Eur, che si snoda tra il Colosseo Quadrato, il Palazzo dei Congressi, la "Nuvola" e l'obelisco Marconi. Le qualificazioni il 15 e 16 luglio avranno inizio alle ore 10:40, con la griglia di partenza alle ore 14:30. La gara vera e propria avrà la durata di un'ora e inizierà alle 15. Ecco quali sono le strade che rimarranno chiuse per permettere ai piloti di correre in pista e fino a quando sarà il blocco del traffico.

