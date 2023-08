Formula 1 verso il Gp d'Italia, Gasly: «Monza un posto speciale per me, il numero 10 in onore di Zidane ...» Pierre Gasly ha vinto il suo primo GP proprio a Monza, nel 2020







di Fabrizio Ponciroli Si avvicina il Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. E oggi al BasicVillage di Milano, è andato in scena l'evento Kappa x Alpine F1 Team in cui Kappa e BWT Alpine F1 Team, hanno presentato la loro nuova capsule collection denominata ‘Trackside’. Ospite d'eccezione Pierre Gasly, pilota dell'Apine in Formula 1. Il 27enne pilota francese ha raccontato tanti aneddoti riguardo alla sua vita: «Ormai vivo a Milano da tre anni. Mi trovo bene e, quando si corre il GP d'Italia, ho la possibilità di vivere Milano al meglio. Mi piace Brera, ovviamente i ristoranti in città e correre al parco del Castello. Sono un appassionato di calcio e, quindi, quando posso vado anche a vedere le partite a San Siro. Ci sono stato 4/5 volte... Tifoso Inter o Milan? Diciamo che non ho ancora preso una decisione finale». Grande appassionato anche di moda, Pierre Gasly ha vinto il suo primo GP proprio a Monza, nel 2020: «E’ stato un giorno davvero speciale e lo ricorderò per sempre. Il pilota dell'Alpine ha svelato anche perchè è così legato al numero 10: «Per Zidane, mio idolo da piccolo. Lui è un'istituzione in Francia. Poi il 10 mi ha sempre portato fortuna anche a livello professionale». Nel week-end, Pierre Gasly proverà a lasciare il segno a Monza, sede del Gran Premio d'Italia edizione 2023: «Ci sono tanti team che ci sono superiori ma, in Olanda, abbiamo conquistato il primo podio stagionale (terzo posto, ndr) e quindi c'è tanta fiducia nel team». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Agosto 2023, 19:35

