Ferrari, svelata la nuova SF21 di Charles Leclerc e Carlos Sainz: livrea rivoluzionata e posteriore amaranto VIDEO

Formula 1, presentata la nuova monoposto della Ferrari: la SF21 sarà la vettura di Charles Leclerc e Carlos Sainz per il prossimo Campionato del Mondo di F1. La casa di Maranello è già in Bahrain, dove da domani parte una tre giorni di test. Rivoluzionata la livrea, che è bicolore: il posteriore è amaranto, come quello della prima vettura da corsa Ferrari, la 125 S. Lo stesso amaranto che era stato usato un anno fa al Mugello per il traguardo dei mille Gp.

La Sf21 «nasce dalla vettura dell'anno scorso, per motivi anche regolamentari, in parte è congelata». A spiegarlo è il direttore sportivo della Ferrari Mattia Binotto, presentando la monoposto per la nuova stagione di Formula 1. «Una vettura che abbiamo cercato di migliorare in tutte le sue aree, ovunque fosse possibile - continua Binotto - l'aerodinamica rivista, una power unit completamente nuova«. Questa, sottolinea ancora »è la stagione di tante sfide: ripartiamo visivamente dalla nostra storia ma ci proiettiamo al futuro, sempre contraddistinto dal nostro rosso Ferrari».

«La presentazione è un momento molto speciale, il momento della verità. Ai nostri tifosi, agli appassionati della F1, tutti noi in Ferrari vogliamo assicurarvi che onoreremo il nome del nostro fondatore Enzo Ferrari e che inizieremo il campionato 2021 con il suo spirito vincente». Lo dice il presidente della Ferrari John Elkann. «Il 2020 è alle nostre spalle ma non sarà dimenticato, anzi ci avrà resi più forti. Eccoci al 2021, non vediamo l'ora di tornare in pista». Così il presidente della Ferrari John Elkann, nel video di presentazione della nuova monoposto, la SF21. «è stato eccitante vedere come Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno contribuito insieme ai nostri tecnici e meccanici alla preparazione della stagione. Questa eccitazione si può toccare con mano. Tutti sono ansiosi di mettere in pista la vettura e dare il massimo», aggiunge Elkann.

