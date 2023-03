Formula Uno, Ivan Capelli: «Rev Bull, prova di forza. Ma la Ferrari può essere mondiale»

di Fabrizio Ponciroli

C'era anche l'ex pilota Ivan Capelli alla presentazione della nuova stagione motori di Sky. L'occasione per parlare di cosa aspettarci dal nuovo campionato di Formula 1, al via nel fine settimana, e della Ferrari, chiamata ad una stagione da protagonista.



Si riparte con la F1 in Bahrain. I test hanno subito mostrato una grande Red Bull

«La Red Bull ha dato prova nei test di grande forza. Hanno un po' nascosto Verstappen e hanno fatto un lavoro molto accurato con Perez, dandogli la possibilità di migliorare la sua macchina. Questo la dice lunga sulla sua competitività. Tutti gli altri team, almeno nei test, hanno mostrato ancora qualche limite, penso ad esempio ai problemi della Mercedes».



Che potenziale ha la Rossa?

«La Ferrari non si può nascondere, deve lottare per il Mondiale. Alla fine, comunque, sarà la pista a dire se la nuova Rossa ha il potenziale per essere in prima fila. Sicuramente, sulla carta, la Ferrari è la maggior candidata a dar fastidio alla Red Bull».



Chi può essere la sorpresa in questa nuova stagione?

«Mi ha sorpreso molto l'Aston Martin con un Alonso in grande spolvero. Potrebbe essere l'underdog della stagione».



Crede che in Ferrari siano necessarie gerarchie tra i piloti?

«Credo che sia giusto, anche per una questione anche di fair play sportivo, far partire i piloti alla pari ma dopo 4/5 gare devi avere le idee chiare. Se lo fa il tuo avversario più forte, credo che alla fine dovresti farlo anche tu per non regalare nulla. Vedremo cosa accadrà dopo i primi GP e cosa decideranno in Ferrari ma, a mio avviso, quest'anno bisognerà non lasciare nessun vantaggio alla Red Bull che già parte con tutti i favori del pronostico».



Quale sarà il dettaglio che farà la differenza in questo Mondiale?

«Sicuramente il saper sfruttare al meglio le gomme e commettere meno errori possibili. Nella moderna F1 tutto va studiato al meglio, niente può essere lasciato al caso».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 08:52

