F1, spettacolo Leclerc nelle prove libere a Imola nel GP dell'Emilia-Romagna: gli aggiornamenti Ferrari funzionano

di Fabrizio Ponciroli

La Ferrari fa ben sperare, nello specifico Leclerc. I nuovi aggiornamenti portati a Imola sembrano funzionare sulla SF-24. Leclerc e Sainz, ogni qual volta hanno deciso di pigiare sull’acceleratore, durante le prime due sessioni di prove libere del GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, hanno fatto registrare ottime performances. Insomma, c’è fiducia attorno alla Rossa in vista delle qualifiche di sabato e, soprattutto, per la gara di domenica, valida per il settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1.

LECLERC DOMINA LE PRIME LIBERE

Nella prima sessione di prove libere, la Ferrari dimostra un buon feeling con la pista. Il miglior tempo è stato, infatti, quello di Leclerc che ha fermato il cronometro sul 1’16”990. Alle sue spalle Russell su Mercedes (1’17”094) e, con il terzo miglior tempo, l’altro ferrarista Sainz, a 130 millesimi dal compagno di scuderia. Solo quinto posto per il leader del Mondiale Verstappen, insolitamente impreciso come hanno certificato alcune uscite di pista inattese.

LECLERC FA IL BIS NELLE SECONDE LIBERE

Non contento di aver fatto registrare il miglior tempo nella prima sessione, Leclerc si è ripetuto anche nelle seconde libere a Imola, migliorandosi ulteriormente (1'15"906).

TANTI OMAGGI PER SENNA

In attesa di vedere, domenica prima del GP, Vettel guidare la Mclaren mp4/8 con cui Senna ha fatto magie, tanti gli omaggi nei confronti del brasiliano. Casco celebrativo per Gasly, balaclava con i colori del Brasile per Leclerc e Sainz, adesivi su monoposto e tanto altro. A distanza di 30 anni dalla sua morte, Senna è ancora nel cuore di tutti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 18:05

