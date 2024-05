Giada Zanola, uccisa dal ponte sull'A4. Le violenze di Andrea Favaro e la minaccia di lei: «Non vedrai più nostro figlio»

L'autostrada che scorre sotto il cavalcavia di Vigonza, dove Giada Zanola ha perso la vita, è un fiume ininterrotto di camion e di macchine. Gli automobilisti guardano all'insù, vedendo ancora i lampeggianti delle 'volanti'. La mamma 34enne che stava per chiudere la storia con il suo compagno, Andrea Favero, non ha avuto scampo quando lui, alle 3.30 di mercoledì, l'ha scaraventata oltre la recinzione del viadotto, facendola finire 15 metri di sotto, dove un camion non ha potuto evitarla. Un omicidio feroce come, in una scala di ferocia, la fine subita da Giulia Cecchettin, Vanessa, Sara e le altre vittime di femminicidio.