In povertà quasi un adolescente su 10: «Un miraggio anche un paio di scarpe nuove, per noi la vita non può migliorare»

di Lorena Loiacono

Vivono in povertà, non possono permettersi neanche un paio di scarpe e pensano che la loro vita non può migliorare: per un 15enne su 10, in Italia, il futuro fa paura e il presente proprio non c'è. I dati arrivano dalla ricerca Domani (Im)possibili di Save the Children e raccontano una realtà decisamente triste.

Senza speranza

In Italia sono più di 100mila i ragazzi tra i 15 e i 16 anni, quindi quasi uno su 10, che vivono in condizioni di povertà e il 67,4% teme che il lavoro non gli permetterà comunque di uscire da questa condizione di difficoltà. Una quota decisamente alta rispetto a quella dei coetanei che non vivono in condizioni di deprivazione: tra loro solo il 25,9% teme di non poter migliorare. Tra i ragazzi in povertà c'è inoltre una buona quota, più di uno su quattro, che pensa di non poter portare a termine gli studi: un timore che riguarda solo l'8,9% dei coetanei che non hanno problemi economici. È chiaro che l'idea dell'istruzione come "ascensore sociale" è tristemente tramontata da tempo.

Scarpe vecchie

I ragazzi sono consapevoli della loro condizione familiare e sanno bene a cosa devono rinunciare: il 17,9% dei ragazzi tra i 15 e i 16 anni in povertà afferma infatti che i genitori hanno difficoltà nel sostenere le spese quotidiane per cibo, vestiti e bollette. Più di uno su dieci, l' 11,6%, ammette di non poter comprare un paio di scarpe nuove anche se ne ha bisogno.

In classe senza libri

Quasi un ragazzo povero su quattro inizia l'anno scolastico senza avere tutti i libri necessari e senza il materiale.

Debiti famigliari

Il 37,7% dei 15enni in difficoltà vede spesso o sempre i genitori preoccupati per le spese, il 9% racconta che chiedono aiuto ad amici e familiari o prestiti. Per aiutare in famiglia, il 43,7% cerca di risparmiare e di non chiedere soldi per spese non indispensabili e tra questi c'è un 18,6% che trova qualche lavoretto.

Ragazze in crisi

Non vedono un futuro roseo, a prescindere dalle loro condizioni attuali. Sono le ragazze quelle più scoraggiate. La differenza è evidente: quasi 7 femmine su 10 pensano di iscriversi all'università, contro il 40% dei ragazzi, ma tra le giovani ben il 46,1% ha paura di non trovare un lavoro dignitoso: una paura che riguarda solo il 30,5% dei coetanei maschi. In conclusione una ragazza su tre teme che non riuscirà a fare ciò che desidera: lo stesso timore per il futuro interessa solo il 24,3% dei ragazzi.

Ansia e paura

Il futuro? A pensarci più di 4 giovani su 10 provano ansia, sfiducia o paura. Quasi 2 giovani su 3 pensano che un ragazzo in difficoltà economica difficilmente avrà molti ostacoli da superare per non restare indietro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 08:27

