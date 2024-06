Oroscopo della settimana, Mercurio entra in Gemelli e Marte saluta l'Ariete: tornano pace e silenzi. Chi sale e chi scende

L'oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno. Affollamento astrale per i Gemelli, che vede entrare nel segno anche Mercurio. Il pianeta favorirà la comunicazione, che sarà profonda e spingerà i segni a riflettere. Per molti è arrivato il momento di fare chiarezza, sia sul lavoro e che in amore. Si parla di nuovi incontri e di inaspettati successi professionali. I segni di Fuoco sono ricchi di energie, mentre i segni di Terra sono concentrati sul lavoro. I segni d'Aria vivono un po' di turbolenze emotive, mentre quelli d'Acqua vengono stuzzicati dalla Luna nel segno amico del Cancro.

