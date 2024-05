Giorgia Meloni e il battibecco con De Luca: «Lo rifarei 100 volte, le donne non devono più subire i bulli»

di Redazione web

«De Luca passa le giornate a fare sproloqui contro tutti ma non ha mai usato una parola del genere con nessun altro. Quindi qual è il messaggio che stiamo dando? Che le donne si possono insultare liberamente anche perchè sono deboli? Le donne non sono deboli, io non sono debole, sono deboli i bulli, quelli che fanno i gradassi alle spalle ma quando li affronti come ho fatto io, i gradassi non li fanno più. E allora quella cosa la farei cento volte non solo per me ma per tutte le donne che si pensa di poter insultare liberamente». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio su Retequattro.



Cosa è successo a Caivano

Qualche giorno fa i due sono stati protagonisti di un «curioso» siparietto. In occasione dell'inaugurazione del centro sportivo a Caivano, Giorgia Meloni si è presentata al governatore campano Vincenzo De Luca: «Presidente De Luca, quella str**za della Meloni, come sta?». Il presidente dem, protagonista di vari scontri con l'esecutivo ed attacchi alla premier, rimane sorpreso e risponde con un semplice «benvenuta».



La premier si è rivolta a De Luca con sguardo freddo, senza accennare ad alcun sorriso.

