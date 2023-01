Zaniolo senza pace, la Roma lo mette fuori rosa. Le offerte in extremis, dal Lipsia al Bournemouth

di Francesco Balzani

Prima le minacce sotto casa, poi la fuga verso La Spezia e in serata le riflessioni su Lipsia e Bournemouth prima di essere messo fuori rosa dalla Roma per essersi rifiutato di allenarsi e giocare. È stato un lunedì infinito per Nicolò Zaniolo scosso dall’inseguimento nella notte di domenica a Casal Palocco di un gruppetto di ultras romanisti con tanto di chiamata e denuncia alla Polizia che ha fatto seguito alle minacce via social e agli striscioni di odio nei suoi confronti. «Pezzo di m…, abbiamo perso a Napoli per colpa tua. Te ne devi andare», le frasi indirizzate dal gruppo all’attaccante “colpevole” di aver rifiutato di giocare contro lo Spezia e di aver evitato la cessione. Almeno fino a ieri.

Zaniolo, la Roma lo scarica: «È fuori dal progetto tecnico». Le offerte ancora in piedi: andrà via in extremis?

Dopo le dure parole di Mourinho e la freddezza espressa dai compagni Zaniolo ha capito che per lui a Roma non c’era più posto mentre la mamma e la sorella attaccavano sui social società e tifosi. «Aver originato quest’odio è un tantino esagerato», ha postato la Costa con tanto di foto a una delle tante scritte ingiuriose comparse sui muri di Roma. Così in accordo con il club non ha preso parte all’allenamento e ha fatto rotta verso casa del papà.

Qui, in call con l’agente Vigorelli, ha preso in esame ciò che rimaneva sul mercato. Da una parte il Lipsia che lo vorrebbe per sostituire Dani Olmo. Dall’altra il Bournemouth pronto a concedergli la vetrina della Premier. La differenza sta nell’offerta: i tedeschi mettono sul piatto la probabile Champions ma pure uno stipendio da “soli” 2,5 milioni mentre gli inglesi ne offrono quasi il doppio e una clausola liberatoria in caso di retrocessione. Nicolò però vuole il Milan e ha provato un ultimo tentativo ma la proprietà rossonera non può andare oltre il prestito con diritto di riscatto.

Così in serata la Roma ha deciso di mettere Zaniolo fuori dal progetto tecnico, e quindi fuori rosa perché si è rifiutato «di allenarsi e altre volte di giocare». Se non dovesse concretizzarsi oggi la cessione (ultimo giorno di mercato), in estate chi lo vorrà dovrà presentare almeno 30 milioni. Una gara di nervi e orgoglio senza precedenti. Nel trambusto generale è sbarcato Diego Llorente. Il 30enne difensore centrale arriva a sorpresa dal Leeds per sostituire Vina (passato proprio al Bournemouth). Lo spagnolo, lanciato da Mourinho al Real Madrid, è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto e in Premier è stato impiegato anche da centrocampista. Ceduto ufficialmente anche Shomurodov passato allo Spezia in prestito oneroso. Intanto la Roma si prepara alla sfida di coppa Italia di domani con la Cremonese dopo la bella prestazione col Napoli. Le notizie peggiori arrivano da Spinazzola: lesione di 1° grado e nuovo stop di 15 giorni.

