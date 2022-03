Zaniolo nel mirino, insulti e minacce nei bagni della scuola della sorella: «Uomo di m***»

Nicolò Zaniolo bersagliato da insulti e minacce anche in una scuola di La Spezia. Quella frequentata dalla sua sorella minore, Benedetta. È proprio l'adolescente a denunciare l'accaduto, con il numero 22 della Roma 'reo' di aver ricevuto una scarpata in pieno volto da Giulio Maggiore, che è costata ai bianconeri il rigore decisivo in extremis, trasformato da Tammy Abraham.

Nelle 'stories' di Instagram, la sorella minore di Nicolò Zaniolo ha pubblicato diverse scritte comparse nei bagni del liceo. «Zaniolo traditore», «Ti picchiamo quando vogliamo», «Zaniolo piccolo uomo», «Pur di fare il romanista hai disonorato la tua città, stai attento: Spezia non dimenticherà», «Odio Zaniolo», «Infame» e «Uomo di m...a», le varie scritte comparse nei bagni della scuola frequentata da Benedetta Zaniolo. Che replica così: «Mi sa che i piccoli uomini siete voi! Curatevi dall'odio e dall'invidia, solo pena».

I tifosi spezzini si sentono danneggiati da quel rigore concesso dopo diversi minuti di recupero e trasformato da Abraham allo scoccare del 99'. E soprattutto, in parte si sentono traditi da Nicolò Zaniolo, che pur essendo nato a Massa è cresciuto a La Spezia, dove il padre Igor è stato il centravanti dei bianconeri per quattro stagioni, e dove è nata la madre, Francesca.

