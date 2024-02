Weissman, il nuovo attaccante israeliano della Salernitana e i tweet choc contro i palestinesi: «Più bombe su Gaza»

di Lee Gotti

Il suo arrivo è stato l'epilogo frenetico di una finestra di calciomercato invernale di Serie A magra di grandi nomi. Shon Weissman, attaccante di 27 anni, è l'ultimo acquisto della Salernitana, contratto depositato proprio allo scoccare del gong.

Al di là delle considerazioni sportive, a far risuonare il suo nome è il bagaglio di polemiche e critiche che hanno accompagnato l'attaccante israeliano in Italia. Nato ad Haifa nel 1996, Weissman ha attirato l'attenzione per le sue prese di posizione sul conflitto tra Israele e Hamas e i pesanti bombardamenti dello stato ebraico sulla Striscia di Gaza.

I tweet contro i palestinesi

«Distruggere. Stringere. Schiacciare. Alla vendetta di Dio», «Qual è la ragione logica per cui 200 tonnellate di bombe non sono già state lanciate su Gaza?». E ancora: «Perché Ezael non gli spara in testa?!?», con un’immagine in cui si vede un soldato israeliano puntare il fucile verso due presunti terroristi palestinesi nudi.

Questo ha scritto e condiviso Weissman, oltre i mi piace messi a tweet a dir poco inquietanti come «Tutta Gaza sostiene il terrorismo. Tutta Gaza è morta».

I post incriminati gli hanno procurato denunce da parte di cittadini palestinesi residenti a Granada, accusandolo di incitamento all'odio e alla violenza. La situazione politica ha influenzato anche le sue prestazioni sul campo: per ragioni di sicurezza aveva rinunciato alla partita contro l'Osasuna e successivamente ha accumulato sempre meno presenze con la squadra iberica, fino all'approdo in granata.

