Valverde, pugno a Baena dopo Real Madrid-Villarreal: «Ripeti cosa hai detto di mio figlio»

Federico Valverde nell'occhio del ciclone in Spagna. Il centrocampista del Real Madrid è stato protagonista di un'autentica follia dopo la partita con il Villarreal, persa 3-2 in casa dalla squadra di Ancelotti: secondo i media spagnoli, Valverde avrebbe raggiunto nel parcheggio dello stadio Álex Baena, esterno offensivo del Villarreal, dopo il fischio finale. Lì è nata una lite e Valverde avrebbe sferrato un pugno sul volto del collega. Secondo le ricostruzioni, tutto è nato da alcune frasi pronunciate da Baena a Valverde nel corso della partita: «Dimmi ora cosa hai detto di mio figlio» avrebbe urlato l'uruguaiano prima di colpire Baena.

Valverde contro Baena, cosa è successo

La genesi del "duello" deriva dalla partita dello scorso gennaio tra Villarreal e Real Madrid. Dopo un fallo subito proprio da Valverde, Baena gli avrebbe detto: «Piangi perché tuo figlio non nascerà». Una frase detta non a caso, visto che la moglie di Valverde stava avendo problemi con la gravidanza.

Baena ha voluto smentire tutto sui social, ma la polizia ha già acquisito il materiale della scena: «Sono molto contento della vittoria della squadra in uno stadio come il Santiago Bernabeu, ma allo stesso tempo sono triste per l'aggressione subita dopo la partita e per ciò che si sta dicendo sul mio conto. È totalmente falso che io abbia detto quelle cose».

