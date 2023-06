Si veste da ballerina di tango in onore del Siviglia, alcuni tifosi della Lazio lo linciano: volano insulti e schiaffi

Un tifoso della Lazio si veste da ballerina di tango per onorare il Siviglia e si mette in mostra sugli spalti del Castellani, durante Empoli-Lazio. Una trovata goliardica, che però non ha messo tutti d'accordo. Se per qualcuno, è stato un modo divertente di sfottere i romanisti per la sconfitta in Europa League, qualcuno dei presenti si è decisamente risentito e glielo ha fatto notare.

Cosa è successo a Empoli

Il tifoso, presente al Castellani di Empoli con un gruppo di amici, è stato avvicinato da altri tifosi laziali, che gli hanno fatto capire con le cattive che questo non è il modo in cui i laziali si dovrebbero comportare.

Il dress code in curva

Non è la prima volta che il modo di vestire diventa tema di dibattito tra i tifosi della Lazio. Lo zoccolo duro della Nord ha più volte cercato di imporre un certo stile a chi deve rappresentare i biancocelesti nel settore più caldo. In questo caso, i richiami al Siviglia non sono stati graditi anche perché si tratta di un club rivale. Insomma, sfottò sì, ma nel modo giusto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 13:50

