Roma ko in finale di Europa League, scatta l'ironia social: «Più che Siviglia... si veglia»

La sconfitta della Roma in finale di Europa League contro il Siviglia scatena l'ironia social dei tifosi laziali. «Silenzio surreale ora a Roma - scrive più di qualcuno su twitter - Più che Siviglia... si veglia». C'è chi, il popolo giallorosso, si aspettava una notte di fuochi d'artificio per festeggiare la conquista della seconda coppa in 12 mesi della squadra di Mourinho, invece in nottata nella Capitale si sono sentiti sì in alcuni quartieri botti e fuochi pirotecnici ma da parte dei tifosi laziali o di altre squadre in segno di presa in giro. E su twitter c'è anche chi cita l'ex Monchi alludendo a quanto ha fatto a Trigoria.

Pensate a #Monchi : va alla #AsRoma li manda quasi in bancarotta in meno di un anno torna al#Siviglia e gli alza la COPPA IN FACCIA ! Masterclass ! #SivigliaRoma pic.twitter.com/NA8j3MSwRy — Francesco C. (@CarbonFrank) May 31, 2023

Quando cerchi quelli coi piedi buoni per battere i rigori ma ti rendi conto che hai chiuso con 11 difensori la partita. #SivigliaRoma pic.twitter.com/9PyMsHFUqS — Nello (@NelloAlfie) May 31, 2023

Non è finita, al termine della partita il noto portale 433 ha postato sui social l'immagine celebrativa della squadra andalusa con la coppa. Tra i "mi piace" è spuntato quello del laziale Matias Vecino evidentemente contento per la vittoria della squadra spagnola.

