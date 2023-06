Empoli-Lazio 0-2, le pagelle: Romagnoli chiude al meglio un'ottima annata, MIlinkovic concreto, Provedel da record

di Enrico Sarzanini

Nell'ultima giornata di serie A la Lazio si è imposta per 2-0 a Empoli con i gol di Romagnoli (48') e Luis Alberto (92'). Con questo successo i biancocelesti concludono il campionato al secondo posto.

LE PAGELLE DELLA LAZIO

PROVEDEL 7

Chiude la sua stagione con un altro importantissimo primato: con 21 clean sheet infatti eguaglia quel primato che è detenuto in compartecipazione da quattro portieri: Cudicini, Rossi, De Sanctis e Buffon.



HYSAJ 7

Corre su e già su quella fascia senza mai risparmiarsi, il suo apporto in fase offensiva è spesso decisivo per la manovra. In difesa non sbaglia praticamente nulla.



PATRIC 7

Solita gara di grande sostanza conferma per l'ennesima volta di essere un'importante certezza: sul finire del primo tempo sfiora la rete sugli sviluppi di un angolo.



ROMAGNOLI 7

Chiude la sua prima stagione con la maglia della Lazio nella maniera migliore: segnando la rete che consegna ai biancoceleste il secondo posto in classifica. (25' st Casale 6)



PELLEGRINI 6,5

Nei primi minuti soffre l'aggressività di Akpa Akpro ma una volta prese le misure diventa inarrestabile, prezioso sia in fase difensiva che quando c'è da spingere in avanti.



MILINKOVIC 6,5

Potrrebbe essere stata la sua ultima gara con la maglia della Lazio, una partita fatta di tantissima sostanza sempre nel vivo del gioco e mai scontato. (49' st Bertini, sv).



VECINO 6,5

Mediano di rottura è un'autentica diga a centrocampo, bravo a leggere prima di tutti le situazioni più pericolose. (25' st Cataldi 6,5: torna dopo un lungo stop per infortunio e questa è già una buona notizia).



LUIS ALBERTO 7

Scalda subito le mani a Vicario.



ANDERSON 6

Alterna momenti di grande lucidità a qualche svarione che non è proprio da lui ma per fortuna senza nessuna conseguenza.



IMMOBILE 7

Ciro è finalmente tornato. Gli manca solo il gol che sfiora in almeno sei occasioni, ma torna a correre come ai vecchi tempi ma soprattutto si fa trovare sempre al posto giusto al momento giusto. Regala a Luis Alberto la palla del raddoppio.



PEDRO 6,5

Corre senza soluzione di continuità ma soprattutto con la grinta di sempre, quella di un ragazzino di 20 anni a caccia di conferme. (17' st Zaccagni 6,5: entra e va subito vicino al gol).



SARRI 7

Segue la Lazio dalla tribuna perché squalificato. Ha portato la Lazio al secondo posto dove fino ad oggi nell'era Lotito non era riuscito nessuno. Ora è pronto per costruire la squadra del futuro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 23:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA