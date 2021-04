SuperLega, i club scrivono a Uefa e Fifa: «Esclusi da campionati? È illegale». Borussia e Bayern dicono no

Mentre l'Uefa minaccia pesanti ritorsioni nei confronti dei 12 club che hanno annunciato la fondazione della SuperLega, questi ultimi aprono al dialogo. In una lettera al presidente della Fifa Gianni Infantino e al n.1 dell'Uefa, Aleksander Ceferin, i club chiedono cooperazione ma rivelando di aver già intrapreso un'azione legale. «Siamo preoccupati che la Fifa e la Uefa possano rispondere a questa lettera di invito cercando di prendere misure punitive per escludere qualsiasi club o giocatore partecipante dalle rispettive competizioni», si legge nella lettera. «Ci auguriamo che questa non sia la risposta a questa lettera e che, come noi, le organizzazioni riconosceranno i vantaggi immediati della concorrenza stabilita da Superlega».

Leggi anche > L'Uefa minaccia: «Esclusi da campionato e coppe»

«Cerchiamo collaborazione e supporto su come portare la competizione all'interno dell'ecosistema del calcio e lavoriamo per raggiungere questo obiettivo», sottolinea la lettera della Superlega. «La dichiarazione formale, tuttavia, ci obbliga a prendere misure protettive per proteggerci da una tale reazione avversa, che non solo metterebbe a repentaglio l'impegno di finanziamento nell'ambito della sovvenzione ma, in modo significativo, sarebbe illegale». «Per questo motivo, SLCo ha presentato istanza dinanzi ai tribunali competenti al fine di garantire l'istituzione e il funzionamento senza soluzione di continuità del concorso in conformità con le leggi applicabili».

Nella lettera la Super League spiega di aver ottenuto un impegno vincolante da un istituto finanziario a sottoscrivere finanziamenti per la competizione e i suoi club nella regione di quattro miliardi di euro. «La sovvenzione fornirà la stabilità finanziaria urgentemente necessaria, non solo per i partecipanti per lanciare la competizione, ma anche per le parti interessate del calcio in generale, poiché la competizione dovrebbe migliorare materialmente i pagamenti di solidarietà esistenti e fornire maggiori benefici alla famiglia del calcio rispetto a quelli disponibili nelle attuali competizioni paneuropee per club».

Ue: difendiamo sport basato su solidarietà

«La Commissione Ue difende un modello di sport europeo basato sui principi di autonomia, apertura, solidarietà e interdipendenza delle federazioni internazionali». Queste caratteristiche riguardano «tutti i livelli» dello sport e «devono essere mantenute come parte del dna dell'Ue». Così una portavoce della Commissione Ue commentando le notizie sulla nascita della Superlega. «Invitiamo tutte le parti a tenere conto di questi principi nella valutazione potenziale impatto della proposta», aggiunge la portavoce, sottolineando che alla base delle organizzazioni sportive devono esserci «regole chiare, trasparenti e non discriminatorie».

«Lo sport e le competizioni dovrebbero essere organizzati in modo da consentire l'apertura a tutti i partecipanti, dovrebbe esserci solidarietà» a tutti i livelli «in modo che tutti possano avere la possibilità di partecipare. Potete trarre voi le vostre conclusioni su cosa significhi questo», ha ribadito il capo del servizio dei portavoce Ue, Eric Mamer, rispondendo a chi chiedeva se Bruxelles sia contraria alla creazione della Superlega.

Borussia e Bayern Monaco contrari

Il Borussia Dortmund ha rilasciato una dichiarazione per dire che loro e il Bayern Monaco, rivali nella Bundesliga, sono stati uniti in opposizione alla Superlega europea e continueranno ad esserlo. «Noi siamo contrari», ha detto l'amministratore delegato del Dortmund Hans-Joachim Watzke, spiegando che i due club tedeschi, che sono nel consiglio della European Club Association (ECA), hanno ribadito la propria posizione e quella dell'Eca in una riunione domenicale. Inoltre i due club hanno sostenuto la posizione dell'Eca di voler «vedere attraverso le riforme pianificate della Champions League», ha detto Watzke.

L'organo di governo del calcio europeo, la Uefa, vuole che una Champions League allargata inizi dal 2024, mentre 12 migliori club continentali di Inghilterra, Spagna e Italia desiderano iniziare una competizione separatista da agosto. «Noi e Bayern stiamo con l'Eca. Entrambi i club tedeschi rappresentati nel consiglio di amministrazione si sono trovati d'accordo sulle discussioni messe in atto», ha aggiunto Watzke. «Questa decisione impone che tutti i club desiderino attuare le riforme proposte per la UEefa Champions League. I membri del consiglio di amministrazione dell'Eca hanno preso una posizione chiara nel rifiutare i piani per l'istituzione di una Super League».

Progetto sarà finanziato da Jp Morgan

La banca statunitense JP Morgan ha annunciato di essere il finanziatore del progetto della Superlega europea (Esl), promosso da 12 dei club più ricchi e potenti al mondo. «Posso confermare che abbiamo finanziato l'operazione», ha riferito in una e-mail un portavoce della banca a Londra, citato da El Mundo Deportivo. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo, la banca statunitense JP Morgan avrebbe accettato di finanziare il progetto insieme a Key Capital, società legata a Borja Prado, collaboratore di Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Key Capital offrirebbe un reddito assicurato ai club della Superlega di circa 360 milioni di euro. Il britannico Telegraph riferisce invece che Jp Morgan intenderebbe impiegare oltre milioni di euro per finanziare il progetto. Il quotidiano fa notare che Ed Woodward, direttore esecutivo del Manchester United ha lavorato con la banca Usa per 12 anni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Aprile 2021, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA