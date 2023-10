Stefano Tacconi torna a casa a un anno e mezzo dall'ischemia cerebrale: «Abbiamo vinto!»

di Redazione Web

Stefano Tacconi può finalmente tornare a casa, dalla sua famiglia che lo aspetta a braccia aperte. Alla fine, come dice il figlio Andrea Tacconi, sempre presente e accanto al papà, «Abbiamo vinto, anzi hai vinto!»

L'ex portiere della Juventus e della Nazionale ha avuto l'ok dai medici per tornare a casa sua, dopo il lungo ricovero all'ospedale di Padre Pio, in seguito all'ischemia cerebrale che lo ha colpito nell'aprile del 2022.

Il malore ad aprile

Il 23 aprile 2022 sarà una data che Stefano Tacconi non dimenticherà mai nella sua via. Durante un evento benefico ad Asti, il campione dela Juve è stato colpito da un aneurisma che lo ha portato al coma all'ospedale di Alessandria.

Ad agosto 2023 era arrivata la prima uscita pubblica, una cena in famiglia nel ristorante vicino all'ospedale di San Giovani Rotondo per «riassaporare una vita normale».

Adesso che è tornato a casa, Stefano Tacconi potrà rirpendersi del tutto, grazie all'amore e al sostegno della sua famiglia che non sono mai mancati durante questo viaggio.

