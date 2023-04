Stefano Tacconi in piedi a un anno dal malore: «Un passo alla volta». La foto del figlio Andrea emoziona i fan

di Redazione web

Stefano Tacconi continua il percorso di riabilitazione, dopo l'emorragia cerebrale che l'ha colpito nel 2022. L'ex calciatore, dopo essersi curato per un lungo periodo ad Alessandria, è tornato a casa. I medici aveva definito i suoi passi avanti «sorprendenti miglioramenti». Oggi, 27 aprile, il figlio Andrea ha condiviso una foto sui social che mostra il papà di nuovo in piedi. «Un passo alla volta», ha scritto Andrea Tacconi, che nella foto sorregge papà Stefano.

Stefano Tacconi lascia l'ospedale un anno dopo l'emorragia cerebrale. I medici: «Miglioramenti sorprendenti»

Come sta Tacconi

«È passato esattamente un anno da quel giorno, è stato un anno di grande paura e di grande speranza - scrive Andrea Tacconi sui social -. Cadere per rialzarsi, cadere per poi rialzarsi ancora. La strada sarà ancora lunga ma noi continuiamo con una grande consapevolezza. L'unione fa la forza, la famiglia fa la forza e alla fine non c'è verso, i campioni vincono sempre».

«Il percorso di Stefano Tacconi è stato sorprendente, con un progressivo miglioramento dal punto di vista motorio, respiratorio, cognitivo, grazie alla collaborazione di tutto il team». A spiegarlo è Luca Perrero, direttore Neuroriabilitazione, dopo le dimissioni del 22 marzo dal Centro Borsalino di Alessandria. Adesso l'ex calciatore è tornato in Lombardia, a casa, dove sta continuando il percorso di recupero.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Aprile 2023, 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA